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Германия потвърди, че няма да отменя санкциите срещу Русия

Германия потвърди, че няма да отменя санкциите срещу Русия
АР/БТА

Това заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус

Германия потвърди, че ще запази санкциите срещу Русия заради войната в Украйна, след като САЩ обявиха временно облекчаване на ограниченията върху руските горива. Това заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус, цитиран от Ройтерс.

„Федералното правителство взе под внимание решението на САЩ относно доставките на руски дизел“, посочи Корнелиус.

Той подчерта, че Берлин остава ангажиран с действащия санкционен режим срещу Москва и продължава да координира действията си с европейските партньори по въпроса за нови ограничителни мерки. По думите му подкрепата на Германия за Украйна остава непроменена, както и усилията за намиране на дипломатическо решение на конфликта.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия е готова да доставя дизелово гориво на световните пазари с цел ограничаване на ценовия натиск. Той съобщи и за временно облекчаване на американските санкции срещу руските горива, които бяха наложени, за да ограничат приходите на Москва от енергийния сектор, използвани за финансиране на войната.

Решението идва на фона на рязкото поскъпване на дизеловото гориво, което се използва в селското стопанство, отоплението и товарните превози. Според Ройтерс високите цени създават политически риск за Републиканската партия преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, когато ще бъде определено разпределението на силите в Конгреса.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който посети Киев миналия уикенд, неколкократно е заявявал, че Германия няма да намали подкрепата си за Украйна. Страната е сред най-големите европейски донори на Киев.

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