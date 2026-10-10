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Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Това е инвестиция във войната

Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Това е инвестиция във войната
АП/БТА

Украинският президент разкритикува договорените доставки на руски дизел за американския и световния пазар

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, което позволява на Москва да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар.

"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа X.

По думите му разрешаването на продажбата на руски петролни продукти ще осигури допълнителни приходи на Москва и ще подпомогне продължаването на войната в Украйна.

"Русия ще се "отплати" за дизела с още терор. Да се позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана", заяви украинският президент.

Зеленски подчерта още, че е необходимо реално деескалиране на отношенията с Русия, но на реципрочна основа.

Той определи споразумението между Вашингтон и Москва като "слабо решение на силни партньори".

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че след разговор с Владимир Путин е договорено Русия незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво, още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества впоследствие.

Според Тръмп целта е увеличените доставки да доведат до по-ниски цени на дизела в САЩ и на международните пазари.

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