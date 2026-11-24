В близо 90% от общежитията в столичния Студентски град парното и топлата вода липсват или спират периодично. Това съобщи председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Стойков.

По думите му проблемите продължават повече от месец, а към момента няма яснота кога топлоподаването ще бъде възстановено.

Липсата на отопление и топла вода принуждава студентите да използват електрически уреди, за да затоплят стаите си и да подгряват вода. Това допълнително натоварва електропреносната мрежа, като в някои общежития вече има сигнали за проблеми с инсталациите.

На фона на продължаващите аварии студенти заявяват готовност да се включат в протест срещу "Топлофикация София", организиран чрез социалните мрежи за петък, 27 ноември.

"Доста колеги имат желание да се включат към протеста. От повече от месец апелираме и сигнализираме за това, че топла вода и парно няма и явно се стига дотам, че отново на улицата ще се решават проблемите", заяви Стойков.

Той подчерта, че ситуацията е можело да бъде разрешена по-рано, без да се стига до обществено недоволство.

"Този проблем можеше да бъде много по-рано решен и да не се стига до такива действия", допълни председателят на НПСС.

От организацията са поискали среща с представители на "Топлофикация София", но по думите на Стойков до момента не са получили отговор.

Проблемите с отоплението в Студентски град се повтарят през последните седмици, като редица общежития многократно остават без парно и топла вода.