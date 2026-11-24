Министерството на отбраната на Великобритания и службата за вътрешно разузнаване МИ5 предупредиха компании, които оказват пряка подкрепа на украинските въоръжени сили, за повишен риск от руски саботажни действия, съобщава Ройтерс.

В съвместно предупреждение двете институции призоваха предприятията да засилят мерките си за сигурност заради нарастващата опасност от действия на лица, работещи в интерес на Москва.

Според британските служби през последните месеци Русия е увеличила опитите си за саботаж срещу обекти, свързани с европейската отбранителна промишленост. В предупреждението се посочва, че подобни операции най-често включват вербувани агенти, които използват сравнително прости методи, сред които и палежи.

Руското посолство в Лондон засега не е коментирало информацията.

От началото на войната в Украйна Великобритания е сред основните поддръжници на Киев. Британските власти нееднократно са обвинявали Москва в организиране на шпионски и саботажни операции на британска територия.

Миналата година няколко британски граждани получиха присъди затвор за палежи в компании, свързани с Украйна. Тогава Лондон заяви, че действията им са били извършени по поръчка на Русия.

Държавният министър в британското вътрешно министерство Дан Джарвис заяви, че последните случаи на саботаж в Европа показват сериозността на заплахата.

Той определи като недопустими опитите за дестабилизиране на съюзнически държави чрез атаки срещу организации, които извършват важна дейност в подкрепа на Украйна.