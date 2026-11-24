Високопоставен представител на „Хамас“, отговарящ за вътрешната сигурност, и още шестима души загинаха при поредица от израелски въздушни удари в ивицата Газа. Информацията беше потвърдена от палестински източници по сигурността, полицията и медицински екипи, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

Според палестински представител убитият ръководител е Наим Абу Нахал – директор на службата за вътрешна сигурност в анклава. Основната задача на ръководената от него структура е била да разкрива и неутрализира палестинци, заподозрени в колаборация с израелското разузнаване.

По-рано през деня израелската армия и контраразузнаването „Шин Бет“ обявиха, че са „елиминирали високопоставен терорист на „Хамас“, без да разкриват официално името му.

В отделна атака в южния град Хан Юнис израелски въздушен удар порази полицейски пост. По данни на контролираното от „Хамас“ вътрешно министерство и медицинските служби на място са загинали трима души, сред които двама полицаи, а други петима са ранени.

Още три жертви взе друг израелски удар, нанесен близо до коридора „Нецарим“ в северната част на ивицата Газа. С тях общият брой на загиналите при въздушните атаки в палестинския анклав за деня достигна най-малко седем души.

В отговор на запитвания относно ударите от израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха лаконично, че целите на операциите са били бойци на „Хамас“.