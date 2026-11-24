Общинският съвет в Бургас одобри предложението на кмета Димитър Николов за поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 14 878 798 евро от Фонд ФЛАГ. Средствата ще бъдат използвани за финансиране и съфинансиране на девет инвестиционни проекта.

Финансирането ще осигури собственото участие на общината в проекти по европейски и национални програми, както и покриването на разходи, които не подлежат на възстановяване, но са необходими за тяхното изпълнение.

Сред планираните инвестиции са изграждането на иновативен високотехнологичен академичен център, развитието на интелигентна градска инфраструктура и подобряването на условията за образование, физическа активност и здравословен начин на живот.

Предвидени са и инициативи за насърчаване на икономическата активност, устойчивия транспорт и пътната безопасност на територията на общината.

Част от средствата ще бъдат насочени към проекта "ИноБургас - Бъдещето започва от тук", който предвижда създаването на интегрирана инфраструктура за наука, технологии и предприемачество.

В инвестиционните планове са включени още зелени мерки за подобряване на качеството на въздуха, развитие на устойчивата градска мобилност и преход към климатично неутрално общество.

По време на заседанието на Общинския съвет кметът Димитър Николов даде за пример обновяването на сградата на НХК, реализирано с европейско финансиране и кредит.

"Този кредит беше върнат и погасен. Вие усетихте ли го? Жителите усетиха ли го?", попита Николов, като подчерта значението на финансовата дисциплина и правилното управление на средствата.

Кметът припомни, че при поемането на управлението на общината бюджетът ѝ е възлизал на 60 млн. лева. Според него използването на подходящи финансови инструменти позволява реализирането на проекти, които иначе биха били забавени или биха останали без необходимото финансиране.

Като друг пример Николов посочи спортна зала "Младост", а като следващ подобен проект - спортна зала "Бойчо Брънзов".

Одобреният дълг е с максимален размер от близо 14,9 млн. евро и ще бъде използван за обезпечаване на изпълнението на инвестиционните проекти на общината.