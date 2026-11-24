Делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и трима бивши служители на общинската администрация беше отложено за пореден път. Причината е неявяването на ключов свидетел, който вече е обявен за общодържавно издирване.

Издирваният мъж е собственик на фирма, чиито договори с общината са в основата на повдигнатите обвинения. Дружеството е извършвало изсичане на дървета в дерета и гробищни паркове в населени места от община Кърджали, а добитата дървесина е била доставяна до кметства и детски градини.

Свидетелят не се е явил и на предишното заседание в началото на октомври. Тогава е установено, че според негови съседи той не живее на посочения пред съда адрес, а опитите да бъде открит са останали без резултат.

Както прокуратурата, така и защитата на подсъдимите настояват мъжът да бъде разпитан, тъй като показанията му са важни за изясняване на обстоятелствата по делото.

Според обвинението Хасан Азис и бившият главен счетоводител на общината Валентин Иванов са присвоили общо 78 704 лева в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г.

Двамата са обвинени и в безстопанственост. Прокуратурата твърди, че между декември 2017 г. и януари 2019 г. не са положили необходимите грижи за управлението и опазването на общинското имущество, с което са причинили щети за 12 459 лева.

Другите двама подсъдими са бивши финансови контрольори в общинската администрация. Според държавното обвинение те не са упражнили необходимия контрол при изпълнението на договорите, което е довело до щети за общината в размер съответно на 11 184 и 24 420 лева.

Следващото заседание по делото е насрочено за 22 януари 2027 г.