Председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов връчи удостоверенията на избраните за президент и вицепрезидент - Илияна Йотова и Кирил Вълчев на официална церемония в Мраморното фоайе на Народното събрание.

Хорозов посочи, че с това се удостоверява изборният резултат.

"За мен е радост връчването да стане в сградата на парламента, защото това е доказателство за добрите отношения между институциите", каза председателката на парламента Михаела Доцова в началото на церемонията.

На втория тур на президентските избори Йотова и Вълчев получиха подкрепата на малко над 57% от гласувалите. С победата си Илияна Йотова влезе в историята като първата жена, избрана за президент на Република България.

В приветствието си председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта символиката на провеждането на церемонията в парламента. Според нея това е знак за добрите отношения между институциите, които са от съществено значение за спазването на правовия ред и отстояването на държавността.

Председателят на парламента поздрави Йотова за изборната победа, като я определи като резултат от дългогодишните ѝ усилия за съхраняване на държавността, укрепване на институциите и защита на българския национален интерес.