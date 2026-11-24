Карлос Алкарас разказа какво го кара да излиза на корта след първата си титла на Финалите на ATP. В неделя испанецът победи Александър Зверев с 6:2, 7:6 (7) в Торино, като спаси три поредни сетбола в тайбрека на втория сет.

Алкарас призна, че е бил наясно какво означава победата за мястото му в историята. Титлата в Торино допълни колекцията му от трофеи от четирите турнира от Големия шлем, но по думите му това постижение не е било в мислите му по време на надпреварата.

“Аз играя, за да изпитвам удоволствие, играя заради отбора си, семейството си, хората, които обичам, които са ми скъпи, и за мен това е най-важното”, сподели Алкарас.

Испанецът добави, че иска да запази радостта от играта и усещането за връзка с публиката независимо от резултата.

“Искам да запазя това в себе си. Но, разбира се, да твориш история също е страхотно”, каза той.