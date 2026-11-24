Окръжният съд в Пловдив отказа да промени мярката за неотклонение на Иван Иванов, обвинен в умишленото убийство на двумесечния си син в село Желязно. Подсъдимият остава в ареста, след като магистратите отхвърлиха искането на защитата му за домашен арест.

Според обвинението на 26 февруари 2026 г. мъжът умишлено е причинил смъртта на малолетния си син, който се е намирал в безпомощно състояние.

На поредното заседание по делото съдебният състав с председател Петко Минев изслуша вещите лица и прие съдебномедицинската, видеотехническата и тройната съдебнопсихиатрична и психологична експертиза.

Според експертите по време на предполагаемото престъпление Иванов е бил в състояние на алкохолно опиянение. Установена е и алкохолна зависимост, като вещите лица посочват, че той често е злоупотребявал с алкохол, но не страда от психично заболяване.

При разговорите с експертите подсъдимият многократно е заявявал, че няма спомен за случилото се.

"Доста пъти сподели, че няма спомен да е извършил деянието. Показа достатъчно добър капацитет да се грижи за собствения си интерес. Категорично отрича действия, които могат да го уличат в нещо нередно", заявиха вещите лица.

Те коментираха и емоционалното му състояние.

"Няма емоционално преживяване на скръб. Затруднен е да дефинира чувство за вина", посочиха експертите.

Всички страни по делото се обединиха около необходимостта от допълнително изясняване на обстоятелствата. Затова съдът назначи дактилоскопска експертиза на иззети по делото материали, свързани с бутилки от алкохол.

Припомняме, че на 26 февруари около обяд е подаден сигнал на телефон 112 за починало двумесечно момченце в къща в село Желязно.

Пристигналите полицейски и медицински екипи установили смъртта на детето. Съдебномедицинското изследване констатирало травми по главата и ребрата, както и кръвонасядания по лицето.

Следващото заседание по делото е насрочено за 27 януари 2027 г. от 13:30 часа.

Иванов остава подсъдим, като вината му предстои да бъде установена с окончателен съдебен акт.