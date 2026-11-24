Евродепутати настояха за спешни европейски мерки срещу поскъпването на живота, високите цени на енергията и жилищната криза по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург. Разискването се проведе на фона на протести в редица европейски държави заради затруднения достъп до жилища, образование и добре платена работа.

Представителят на Съвета на ЕС Чарли Макконалог определи дискусията като навременна, тъй като гражданите очакват конкретни решения на проблемите с разходите за живот, енергията и жилищата.

Той посочи, че европейското председателство работи по въпроси, свързани със заетостта, социалната сигурност, борбата с бедността и укрепването на пенсионните системи. Сред основните приоритети са осигуряването на достоен живот за възрастните хора и подкрепата за социално уязвимите групи.

Макконалог обърна внимание и на необходимостта от инвестиции в образование и умения, които да помогнат на европейските граждани да се адаптират към технологичните промени. По думите му през следващите месеци ще продължат преговорите по Пакета за образование и умения.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Роксана Мънзату заяви, че протестите в Европа отразяват задълбочаващи се проблеми, които засягат хора от всички възрасти.

„В цяла Европа хората излизат на улицата и основен лозунг е качеството на образованието, после невъзможността да плащат наеми, да си купуват жилища и да си намерят добра работа“, посочи тя.

Мънзату призова в Акта за жилищата на достъпни цени да бъде включена възможност за изключения, която да позволи на държавите да подпомагат домакинствата, засегнати от рязкото поскъпване на енергията. Тя съобщи, че един от всеки 12 работещи в Европа живее в бедност.

Лисбет Сомен от Европейската народна партия постави акцент върху защитата на европейските работни места и производството. По думите ѝ за пет години цената на електроенергията за европейските домакинства е нараснала с близо една трета. Тя настоя за понижаване на цените и защита на континента от нелоялна конкуренция.

Председателят на групата на социалистите и демократите Ираче Гарсия Перес определи общественото недоволство като израз на социално извънредно положение, а не на временна криза. Тя призова за мащабни инвестиции в жилища и социална подкрепа, както и за европейски данък, с който да се финансират социални ваучери. Сред предложенията ѝ бяха още мерки за качествени работни места, по-добро колективно договаряне и гаранции за децата.

Антонин Станек от „Патриоти за Европа“ заяви, че младите хора се нуждаят от подходящи условия за развитие, а не от прекомерна намеса на европейските институции. Той призова да бъдат преразгледани ограниченията, така че и след 2035 г. да има възможност за закупуване на автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Стефано Каведаня от Европейските консерватори и реформисти акцентира върху сигурността и обществения ред. Той посочи проблемите с вандализма в италианските градове и необходимостта от по-ефективни мерки за защита на гражданите и общественото имущество.

Бригите ван ден Берг от „Обнови Европа“ заяви, че младите хора все по-трудно виждат перспективи за бъдещето си в Европа. Според нея предложенията за следващия многогодишен бюджет на ЕС не предвиждат достатъчно инвестиции в техните работни места, жилища и енергийна сигурност.

Мари Тусен от групата на Зелените настоя Стратегията за борба с бедността да обърне специално внимание на условията на труд в основните обществени услуги. Тя подчерта значението на достъпа до тези услуги за човешкото достойнство и призова за инвестиции в поддръжката и обновяването на училищата.

Манон Обри от Левицата защити правото на протест и разкритикува действията на полицията и съдебните власти срещу демонстранти във Франция. Тя определи социалното недоволство като основателно и призова европейските институции да отговорят с конкретни социални мерки.

Заместник-председателят на групата „Европа на суверенните нации“ Милан Ухрик постави акцент върху сигурността и нелегалната миграция. Според него европейските институции трябва да се вслушват повече в опасенията на гражданите.

Дебатът се проведе след поредица от протести през октомври в различни държави членки заради нарастващите разходи за живот. През последните месеци евродепутатите неколкократно обсъдиха достъпността на жилищата и необходимостта от достатъчно средства в бюджета на ЕС за справяне с високите енергийни цени, социалните затруднения и рисковете за заетостта.