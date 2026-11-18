Хиляди граждани излязоха на протести в различни градове на Словакия срещу правителството на премиера Роберт Фицо. Демонстрациите се проведоха на годишнината от Нежната революция през 1989 г., довела до края на комунистическото управление в тогавашна Чехословакия, съобщи Асошиейтед прес.

В столицата Братислава на централния площад се събраха около 25 000 души по данни на организаторите. Протестиращите скандираха лозунги срещу Фицо и изразяваха недоволството си от политиката на кабинета. По плакатите им имаше остри послания към министър-председателя.

Демонстрацията в Братислава беше организирана от няколко опозиционни формации с различна политическа ориентация. Сред тях бяха либералните партии „Прогресивна Словакия“ и „Демократите“, пробизнес формацията „Свобода и солидарност“, Християндемократическото движение и съюз на етническите унгарци. Общата им цел е да обединят усилията си срещу управляващата коалиция на предстоящите парламентарни избори догодина.

Лидерът на „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка призова опозиционните партии да преодолеят различията си и да действат заедно. Той припомни, че единството е било решаващо и по време на събитията през 1989 г.

Недоволството срещу правителството е свързано и с външнополитическия курс на Фицо, особено с отношенията му с Москва. Опозицията реагира остро на посещението на словашкия външен министър Юрай Бланар в Русия, където той проведе разговори за възстановяване на икономическите отношения и други форми на сътрудничество между двете държави. Това е първата подобна визита от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Планът за посещението е бил съгласуван от Фицо по време на негова визита в Москва, където той се срещна с руския президент Владимир Путин.

В деня на протестите словашкото правителство проведе заседание, на което беше разгледан докладът за посещението на Бланар в Русия. Темата допълнително изостри политическото противопоставяне между управляващите и опозицията.