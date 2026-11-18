С 1 млрд. евро са увеличени заложените ангажименти за Министерството на регионалното развитие и благоустройството между представянето на проектобюджета за 2027 г. в УНСС и внасянето му в парламента. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в ефира на NOVA.

По думите му при представянето на бюджета от Гълъб Донев и Румен Радев на 7 ноември за регионалното министерство са били предвидени ангажименти за 1,5 млрд. евро. Девет дни по-късно, при внасянето на проекта в Народното събрание, сумата вече била с 1 млрд. евро по-висока.

„Няма никакъв мотив за тези действия, има и други промени, без отново никакъв коментар“, заяви Димитров.

Той посочи, че е попитал управляващите дали увеличението е свързано с нови проекти, но не е получил отговор. Според него подобни промени изискват ясна обосновка, а липсата на прозрачност създава условия за безконтролно харчене и затруднява ограничаването на бюджетния дефицит.

Димитров коментира и прогнозата на Европейската комисия за българските публични финанси. Според неговата оценка тя показва, че страната среща трудности с овладяването на дефицита. Депутатът изрази тревога и от забавянето на икономическия растеж, както и от плановете за увеличаване на данъците и въвеждане на нови налози.

От „Демократична България“ ще предложат промени в бюджета за 2027 г., с които дефицитът да бъде свален под 3%, заяви той. По думите му това може да се постигне без повишаване на данъците и без ограничаване на социалните плащания.