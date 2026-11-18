Десет млади лекари започват работа в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Добрич през ноември, съобщиха от лечебното заведение.

Осем от тях започват специализация, а двама ще бъдат част от екипа на Спешното отделение, предава БТА.

С новопостъпилите лекари броят на специализантите в болницата вече надхвърля 50 души, посочват от ръководството на лечебното заведение. Това е част от политиката на болницата за привличане, обучение и професионално развитие на млади медицински специалисти.

Наред с това във филиала в Добрич на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е започнало обучение по специалност „Медицинска сестра“. Според ръководството на болницата подготовката на бъдещи медицински сестри и привличането на млади лекари са важни за кадровото обезпечаване на лечебното заведение.

„Десет млади лекари избират МБАЛ – Добрич за своето професионално развитие и това е най-ясното доказателство, че усилията ни дават резултат. Над 50 специализанти днес се обучават и работят в нашата болница. Заедно с новите възможности за обучение на медицински сестри това ни дава увереност, че изграждаме стабилно професионално бъдеще за лечебното заведение“, заяви изпълнителният директор д-р Георги Желязков.