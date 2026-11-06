Променят сроковете за изписване на лекарствата по НЗОК

По-дълъг период на изписване ще бъде разрешен за лекарствата, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). При острите заболявания срокът ще бъде удължен от 10 на 30 дни, а при хроничните ще могат да се предписват количества за лечение до 100 дни. Промените са заложени в проект за изменение на Наредба № 4 за предписване и отпускане на лекарства, публикуван от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

В мотивите към проекта от министерството посочват, че удължаването на срока при острите състояния е необходимо, тъй като лечението с голяма част от медикаментите продължава повече от 10 дни. При хроничните заболявания количества за период до 100 дни ще могат да се предписват както с рецепта за еднократно, така и с рецепта за многократно отпускане.

Съгласно проекта всички лекарства, предписани по време на един преглед, ще се изписват с една рецепта. Изключение ще правят медикаментите за остри състояния, за които ще се издава отделна рецепта, както и случаите, в които лекарят прецени, че е по-подходящо предписанията да бъдат разделени. Една електронна рецепта вече ще може да включва лекарства за различни заболявания.

Корекции в рецептата ще може да извършва единствено лекарят, който я е издал. За целта той ще анулира неизпълнената част и ще издаде нова рецепта. Срокът на валидност на рецептата за еднократно отпускане ще бъде до 15 дни. При рецептите за многократно отпускане първото изпълнение трябва да бъде в рамките на 15 дни от издаването, второто - между 25-ия и 45-ия ден, а третото - между 50-ия и 75-ия ден.

При липса на предписаното лекарство аптеката ще бъде задължена да го осигури в срок до 24 часа. Когато рецептата е изпълнена частично, останалите медикаменти ще могат да бъдат получени от същата или от друга аптека с договор с НЗОК, докато документът е валиден. Рецептите за лекарства, съдържащи наркотични вещества, ще се издават единствено в електронен формат. Електронни стават и протоколите, чрез които специалистите предписват скъпоструващи лекарства по НЗОК. Те ще бъдат подписвани с квалифициран електронен подпис.

Наредбата ще влезе в сила два месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“. Според Министерството на здравеопазването този срок е необходим за извършването на техническите промени в системите.