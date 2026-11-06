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Бомбените заплахи продължават: Два самолета кацнаха в София

Бомбените заплахи продължават: Два самолета кацнаха в София

Кацнали са безпроблемно

Бомбените заплахи продължават. Два самолета са кацнали на летище “Васил Левски” в София. Самолетите са пътували от Лондон и от Брюксел.

Този път причината е, че са били подадени имейли със заплахи. Самолетите са били проверени от екипи на “Гранична полиция”., не са открити взривни устройства. Самолетите са кацнали безпроблемно. Това съобщиха от Министерство на транспорта за БНТ.

Датската полиция съобщи, че разследва отправени заплахи срещу въздушния трафик на летището в Копенхаген. Според първоначалните оценки пътниците не са били изложени на опасност.

Поредица от заплахи за поставени бомби наруши полетите в различни части на Европа през последните дни, като доведе до пренасочване на самолети, аварийни кацания и проверки за сигурност. Досега обаче не са открити взривни устройства.

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