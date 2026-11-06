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Васил Терзиев: Осигурихме терен за нова детска градина в "Лозенец" - за 100 деца

Васил Терзиев: Осигурихме терен за нова детска градина в "Лозенец" - за 100 деца
Снимка: БТА

Градът расте. Строят се нови жилища, офиси, цели квартали, написа той

Осигурихме терен за нова детска градина в „Лозенец“ с места за 100 деца. А заедно с него и нова пешеходна връзка над бул. „Филип Кутев“ и достъп до Зеления ринг, написа столичният кмет Васил Терзиев в социалните мрежи.
Под поста на Терзиев има запитване дали детската градина ще бъде частна или общинска.
 
Ето неговия пост:
 
Градът расте. Строят се нови жилища, офиси, цели квартали. Но с всяка нова сграда расте и нуждата от детски градини, улици, тротоари, зелени пространства. И когато инфраструктурата изостава, цената на този растеж се плаща от хората.
Твърде дълго свиквахме да свързваме новото строителство с презастрояване, липса на инфраструктура и влошаване на средата. Наследихме десетки такива казуси, някои от които символи на лошото градско планиране в годините назад.
Искам да променим това. Новото строителство трябва да означава облагородяване, а не презастрояване.
 
Затова променяме начина, по който Столичната община работи с частните инвеститори. Общественият интерес се защитава с ясни правила, прозрачност и резултати, а не с противопоставяне между хората и бизнеса.
Когато някой печели от развитието на София, София също трябва да печели от неговата инвестиция.
 
Ето как изглежда това на практика.
В квартал „Хладилника“ осигуряваме терен от над 3 декара за изграждането на нова детска градина със 100 места. В район „Лозенец“ в момента не достигат близо 700 места за децата в градинските групи. Затова всяка възможност за разкриване на нови места е важна. Частният инвеститор дарява на общината свои имоти, с което решаваме въпроса със собствеността и започваме подготовката за строителството.
Инвеститорът се съгласи и да изгради пешеходен мост над бул. „Филип Кутев“, която ще осигури връзка със Зеления ринг.
Това е и амбицията за развитието на целия проект – зелен, отворен и свързан с града квартал, с пространства за отдих, спорт и общуване, в който пешеходното и велосипедното придвижване са приоритет. Искам София да привлича точно такива инвеститори – които мислят за живота между сградите и за ползите, които оставят на целия град.
 
Така една частна инвестиция ще донесе конкретни ползи за целия квартал – 100 нови места за децата, по-безопасно придвижване и по-добър достъп до зелени пространства.
Благодаря на район „Лозенец“ и кмета Константин Павлов за съвместната работа.
Добрата инвестиция оставя стойност и отвъд границите на собствения имот.
Искам повече инвестиции в София. Искам бизнесът да расте и да успява. Затова работим за ясни правила, предвидима администрация и отношения, в които частният и общественият интерес могат да вървят заедно.

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