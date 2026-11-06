Ограничават движението в два участъка на АМ „Тракия“ заради ремонти

През следващата седмица движението в два участъка на автомагистрала „Тракия“ в областите София и Пазарджик ще бъде временно променено заради частични ремонти на асфалтовата настилка. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 9:00 ч. на 9 ноември до 9:00 ч. на 11 ноември ще се извършват ремонтни дейности в участъка между 5-ия и 3-ия километър на магистралата в Софийска област, в платното в посока София. По време на работата ще бъде ограничено преминаването по активната и аварийната лента, като автомобилите ще се движат по изпреварващата лента.

На 9 ноември, от 7:30 ч. до 17:00 ч., ремонти ще се извършват и при 89-ия километър на магистралата в област Пазарджик. В 400-метров участък ще бъде ограничено движението в активната лента на платното в посока София, а превозните средства ще преминават по изпреварващата лента.