Георги Пеев провери напредъка по ремонта на Централна гара София

Състоянието на железопътната инфраструктура и напредъкът по модернизацията на железопътен възел София бяха във фокуса на посещение на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министъра Цвета Тимева на Централна гара София.

Двамата се запознаха с хода на ремонтните дейности и разговаряха с работещите на обекта, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В момента се изпълнява седмият от общо 11 етапа на проекта „Развитие на железопътен възел София“. Дейностите включват изграждане на нов железен път и контактна мрежа, както и внедряване на съвременни системи за сигнализация и телекомуникации, се посочва в съобщението.

Проектът предвижда още изграждане на шумозащитна ограда, удължаване на пешеходния подлез към северната страна на гарата и изграждане на трети коловоз между гара Волуяк и Централна гара София. Като част от модернизацията се реконструира и жп гара Обеля, която ще осигурява връзка с метрото.

„Модернизацията на железопътната инфраструктура е сред основните ни приоритети. Работим както по големите стратегически проекти, така и по обновяването на гарите, за да осигурим по-добри условия за пътниците и по-качествена услуга“, заяви министър Георги Пеев, цитиран в съобщението.

По време на посещението е била представена и временната организация на движение на влаковете във връзка със строителните дейности, като до 18 март 2027 г. движението по коловози от първи до единадесети ще бъде преустановено, допълват от ведомството. От пресцентъра допълват, че срокът за приключване на целия проект е до средата на 2028 г.

След инспекцията министър Пеев и заместник-министър Тимева пътуваха с редовен влак от София до Перник. На място се запознаха с текущото състояние на гарата, която не е ремонтирана от 15 години, както и с предстоящата подготовка за нейната реконструкция.