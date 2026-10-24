Машинист загина от токов удар при инцидент на Централна гара в София

53-годишен машинист е загинал при инцидент с локомотив на Централната жп гара в София около обяд. Информацията е съобщена от служители на БДЖ пред BTV.

Мъжът е управлявал влак № 1620 с локомотив на „БДЖ – Пътнически превози“, базиран в депо Пловдив.

По първоначални данни при прегариране на локомотива в западната гърловина на гарата се е счупил токоснемателят, известен още като пантограф. Това е устройството на покрива на локомотива, което осигурява връзката с електрическата контактна мрежа.

При такава повреда е необходимо първо да бъде прекъснато електрозахранването, а проводниците да бъдат обезопасени със специални заземителни щанги.

Според първоначалната информация машинистът се е качил върху покрива на локомотива, преди да бъде изключено напрежението в контактната мрежа. Там той е бил поразен от електрически ток и е починал.

Разследването трябва да установи точните обстоятелства около инцидента и последователността на действията преди трагедията.

Заради повредата движението на влаковете през Централна гара в София беше спряно в 11:55 ч. след прекъсване на захранването на контактната мрежа. По предоставената информация движението на заминаващите от София влакове остава преустановено.