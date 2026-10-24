Най-важното от България на 24.10.2026 г.

Слави Бинев е застрелян в София, съобщава "24 часа"

Бизнесменът и бивш евродепутат Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал "Павлово", съобщава "24 часа", позовавайки се на негови съседи.

Според публикацията полицията разследва случая, а на мястото са изпратени криминалисти, които работят по изясняването на обстоятелствата около предполагаемото убийство.

По нова информация убийството е извършено около 10:00 часа, като са произведени няколко изстрела. Сигналът до Спешна помощ е подаден в 10:28 часа, а медицинският екип е пристигнал седем минути по-късно, когато е констатирана смъртта на Бинев.

Трима задържани на АМ "Тракия" за убийството на Слави Бинев

Трима души са задържани на автомагистрала "Хемус" във връзка с убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев. Информацията е съобщена от МВР пред bTV.

Бинев беше застрелян на 24 октомври в столичния квартал "Павлово". От Софийската градска прокуратура са потвърдили информацията за убийството.

Малък самолет се разби в двора на къща край Плевен

Малък самолет Cessna 150 се разби в двора на къща в плевенското село Бохот. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 16:00 часа, съобщава bTV.

По неофициална информация пилотът е загинал. Той е бил млад курсист.

Според информацията полетът не е бил част от обучението му. Мъжът се е качил сам в самолета и е излетял без разрешение.

България и Румъния изграждат черноморски хъб за сигурност във Варна и Констанца

Черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца. Това съобщи министърът на външните работи на България Велислава Петрова при посещението си във Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна заедно с френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро.

Инициативата е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море, обясни Петрова. Тя припомни, че в началото на мандата на настоящото правителство България и Румъния са договорили партньорство при равни условия. Основните направления на сътрудничеството са противодействието на хибридни и киберзаплахи, както и опазването на околната среда.

1567 прокурори избират четирима членове на новия ВСС

Прокурорите в България избират днес, 24 октомври, четирима свои представители в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Право на глас имат 1567 прокурори, които трябва да изберат четирима членове от общо 25 кандидати, съобщават от ВСС.

Изборният ден започва в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа. Гласуването ще се извършва с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции в страната, разположени според местоположението на окръжните съдилища. В София са обособени три секции.

След приключването на гласуването избирателните комисии ще отворят урните, ще преброят бюлетините и ще установят тяхната действителност, след което ще съставят протоколи с резултатите.