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България и Румъния изграждат черноморски хъб за сигурност във Варна и Констанца

България и Румъния изграждат черноморски хъб за сигурност във Варна и Констанца
Снимка: БТА

Инициативата ще се фокусира върху противодействието на хибридни и киберзаплахи и опазването на околната среда

Черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца. Това съобщи министърът на външните работи на България Велислава Петрова при посещението си във Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна заедно с френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро.

Инициативата е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море, обясни Петрова. Тя припомни, че в началото на мандата на настоящото правителство България и Румъния са договорили партньорство при равни условия. Основните направления на сътрудничеството са противодействието на хибридни и киберзаплахи, както и опазването на околната среда.

В момента работата е насочена към техническото изграждане на хъба във Варна. Според Петрова ВВМУ разполага с необходимата основа и опит, но инфраструктурата трябва да бъде разширена. Предстои също да бъде уточнено как ще се използва информацията, която ще бъде събирана.

Висшето военноморско училище ще има ключова роля в инициативата и ще бъде основният партньор на местно ниво, посочи външният министър.

Тя подчерта значението на подкрепата от Франция и европейските институции, включително за осигуряването на необходимото финансиране на проекта.

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