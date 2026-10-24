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Външните министри на България и Франция обсъждат сигурността в Черно море

Външните министри на България и Франция обсъждат сигурността в Черно море
МВнР

Велислава Петрова ще посрещне Жан-Ноел Баро във Варна, където двамата ще подпишат актуализирана пътна карта за стратегическото партньорство между държавите

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще посрещне днес, 24 октомври, във Варна френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро. Сред основните теми на срещата ще бъдат сигурността в Черно море и задълбочаването на стратегическото партньорство между България и Франция, съобщиха от Министерството на външните работи.

Двамата министри ще обсъдят актуални въпроси от европейския и международния дневен ред, включително предизвикателствата пред сигурността в Черноморския регион.

В рамките на посещението Петрова и Баро ще подпишат актуализирана Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между България и Франция, установено през 2008 г.

Документът беше одобрен от българското правителство преди дни и предвижда разширяване на сътрудничеството в редица области от взаимен интерес.

Сред основните направления са сигурността и отбраната, търговията и инвестициите, ядрената енергетика, науката, образованието и културата.

Актуализираната пътна карта отразява развитието на политическия диалог между двете държави и намеренията им за по-тясно взаимодействие по стратегически въпроси.

По време на посещението във Варна двамата външни министри ще посетят и Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“.

Срещата се провежда на фона на засиленото внимание към сигурността на корабоплаването в Черно море и необходимостта от координация между европейските партньори.

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