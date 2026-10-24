Външните министри на България и Франция обсъждат сигурността в Черно море

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще посрещне днес, 24 октомври, във Варна френския министър за Европа и външните работи Жан-Ноел Баро. Сред основните теми на срещата ще бъдат сигурността в Черно море и задълбочаването на стратегическото партньорство между България и Франция, съобщиха от Министерството на външните работи.

Двамата министри ще обсъдят актуални въпроси от европейския и международния дневен ред, включително предизвикателствата пред сигурността в Черноморския регион.

В рамките на посещението Петрова и Баро ще подпишат актуализирана Пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство между България и Франция, установено през 2008 г.

Документът беше одобрен от българското правителство преди дни и предвижда разширяване на сътрудничеството в редица области от взаимен интерес.

Сред основните направления са сигурността и отбраната, търговията и инвестициите, ядрената енергетика, науката, образованието и културата.

Актуализираната пътна карта отразява развитието на политическия диалог между двете държави и намеренията им за по-тясно взаимодействие по стратегически въпроси.

По време на посещението във Варна двамата външни министри ще посетят и Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“.

Срещата се провежда на фона на засиленото внимание към сигурността на корабоплаването в Черно море и необходимостта от координация между европейските партньори.