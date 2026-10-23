Радев: България прави всичко възможно за сигурността на корабоплаването в Черно море

България предприема мерки за повишаване на сигурността на корабоплаването в Черно море и осигуряване на безопасен достъп до международните пазари. Това заяви премиерът Румен Радев по време на среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, проведена на 23 октомври в Министерския съвет.

"България прави всичко възможно да повиши сигурността на корабоплаването в Черно море. Правителството полага последователни усилия за защита на националния интерес и за осигуряване на безопасни условия за корабоплаване и безпрепятствен достъп до международните пазари“, заяви Радев.

В срещата участваха още министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

По време на разговора бяха обсъдени основните предизвикателства пред земеделския сектор и възможностите за улесняване на транспорта на селскостопанска продукция до пазарите.

Сред разгледаните предложения е износът на зърно от Северозападна България да се осъществява с влакове на БДЖ до черноморските пристанища.

Причината е ниското ниво на река Дунав, което затруднява корабоплаването и налага част от продукцията да бъде превозвана с камиони. Това увеличава разходите на производителите и създава допълнително натоварване на пътната инфраструктура.

Министърът на транспорта Георги Пеев увери представителите на сектора, че "БДЖ - Товарни превози“ разполага с необходимия капацитет да осигури железопътен транспорт на зърнената продукция до черноморските пристанища.

Той представи и правителствените проекти за развитие на транспортната инфраструктура, включително изграждането на по-ефективни транспортни коридори по направлението Север - Юг.

На срещата бяха обсъдени и предстоящи законодателни промени, свързани с поземлените отношения, развитието на напояването и насърчаването на кооперирането между земеделските производители.

Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че изпълнителната и законодателната власт работят съвместно за намиране на решения на дългогодишните проблеми в сектора.

В бюджета за 2027 г. са предвидени и средства за дигитализация на всички язовири, което ще позволи нивата на водата в тях да бъдат проследявани в реално време, посочи Абровски.

Представителите на Националната асоциация на зърнопроизводителите благодариха на премиера за предприетите от България действия и изразената позиция относно сигурността на корабоплаването в Черно море.

От браншовата организация подкрепиха и необходимостта от запазване на средствата за Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 г.

"Продоволствената сигурност е от изключително значение за България. Правим всичко възможно, за да защитим интересите на българските земеделски производители и да осигурим условия за устойчивото развитие на сектора“, подчерта премиерът Румен Радев.