Румен Радев обвини български евродепутати в политически манипулации заради резолюцията за Черно море

Министър-председателят Румен Радев изпрати открито обръщение до политическите групи в Европейския парламент чрез председателя на институцията Роберта Мецола. Поводът е приетата на 22 октомври резолюция за сигурността в Черно море, която изразява подкрепа за действията на България и Румъния, но съдържа и критики към реакцията на българското правителство.

Според съобщение на правителствената пресслужба премиерът определя част от добавените в последния момент текстове като несъстоятелни и манипулативни.

Радев обвинява български евродепутати, че използват Европейския парламент за вътрешнополитически цели и предизборна кампания.

"В момент, когато всички усилия на правителството са насочени към решаване на критични за нашата сигурност въпроси, Европейският парламент се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена предизборна кампания на национално равнище", заявява министър-председателят в обръщението си.

Той изразява несъгласие с включването на точка 6 в резолюцията, внесена като предложение от Зелените. Според изложеното от премиера в нея се отправят критики за недостатъчен дипломатически отговор спрямо Русия и липса на конкретни действия от страна на България.

По думите на Радев тази част от документа противоречи на останалите текстове, в които Европейският парламент изразява подкрепа за бързата реакция на България и проведените спасителни операции за екипажите на пострадалите търговски кораби.

Премиерът посочва, че сред вносителите на резолюцията са българските евродепутати Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Емил Радев, Илия Лазаров, Радан Кънев и Илхан Кючук.

Радев оспорва и призивите България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на дронове, като заявява, че решението за участие вече е обявено от българския министър на отбраната.

"Нелепо е евродепутати да ни призовават за присъединяване към анти-дроновата инициатива на НАТО при положение, че българският министър на отбраната вече обяви решението за присъединяването на България към нея", посочва той.

Министър-председателят отбелязва, че инициативата е обявена през февруари 2025 г., и отправя критики към предишните управления за липсата на действия за включване на страната.

"Не приемаме и евродепутати да ни налагат с назидателен тон какви суверенни решения трябва да вземе българското правителство", заявява още Радев.

Той подчертава, че България продължава разследването на нападенията срещу търговски кораби в Черно море и работи със съюзниците си от НАТО и Европейския съюз за установяване на извършителите.

Според премиера обвиненията за атаките срещу плавателни съдове в българската изключителна икономическа зона трябва да се основават на категорични доказателства, а не на предположения.

Радев заявява още, че Европейският парламент трябва да допринася за укрепването на проевропейския консенсус, вместо да създава условия за политическо разделение.

По-рано през деня министър-председателят коментира темата и пред журналисти след заседание на Изпълнителния съвет на "Прогресивна България". Той обвини български евродепутати, че подвеждат европейските политически семейства, към които принадлежат.

Европейският парламент прие резолюцията с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 "въздържал се". Документът осъжда руските удари срещу плавателни съдове в Черно море и призовава Европейския съюз да осигури финансиране за България и Румъния с цел подобряване на сигурността в региона.