ДПС за арестуваните кметове: Кого арестува Радев и кого страхува?

Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на „Прогресивна България“ и техния премиер Румен Радев? Това се казва в декларация на ДПС по повод извършените арести на трима кметове от партията тази седмица.

"Кого арестува Радев и кого страхува?

Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?

Дали защото ДПС обеща да освети корупционните схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков”? Или защото кметовете от ДПС отказват срамните оферти за подкрепа на модела „Радев-Копринков”, срещу спокойствие и протекция?

Или заради критиките на ДПС за безгръбначната външнополитическа позиция на правителството на Радев.

Употребата на полицейския апарат и службите издават страх и паника от провала на управлението на Радев. Протестите се засилват ден след ден.

С некадърността си „Прогресивна България“ обявиха война на всички - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили.

Радев няма да успее да скрие провала си зад показните полицейски акции.

И няма да заглуши гласа на опозицията. И няма да ни изплаши. Ще сезираме всички Европейски институции и всички правораздавателни органи за полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност.