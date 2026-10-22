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ДПС за арестуваните кметове: Кого арестува Радев и кого страхува?

ДПС за арестуваните кметове: Кого арестува Радев и кого страхува?

Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?, се пита в декларация на партията

Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на „Прогресивна България“ и техния премиер Румен Радев? Това се казва в декларация на ДПС по повод извършените арести на трима кметове от партията тази седмица. 
 
"Кого арестува Радев и кого страхува?
Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?
Дали защото ДПС обеща да освети корупционните схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков”?
Или защото кметовете от ДПС отказват срамните оферти за подкрепа на модела „Радев-Копринков”, срещу спокойствие и протекция?
Или заради критиките на ДПС за безгръбначната външнополитическа позиция на правителството на Радев.
Употребата на полицейския апарат и службите издават страх и паника от провала на управлението на Радев.
Протестите се засилват ден след ден.
С некадърността си „Прогресивна България“ обявиха война на всички - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили.
Радев няма да успее да скрие провала си зад показните полицейски акции.
И няма да заглуши гласа на опозицията. И няма да ни изплаши.
Ще сезираме всички Европейски институции и всички правораздавателни органи за полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност.
И няма да се откажем да осветяваме корупцията на модела „Радев-Копринков”, нито да се откажем от избирателите си, които разчитат на нас, защото сме ДПС и ни е имало преди Радев, ще ни има и след неговия шумен провал", пише в декларацията на ДПС.
 

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