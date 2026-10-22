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Кой е задържаният кмет на Кърджали Ерол Мюмюн

Кой е задържаният кмет на Кърджали Ерол Мюмюн
БТА

Мюмюн е бил общински съветник от ДПС, а впоследствие оглавява структурата на партията в града

Ерол Мюмюн е кмет на Кърджали от края на 2023 г., когато ДПС го издигна като наследник на дългогодишния градоначалник Хасан Азис, управлявал общината близо две десетилетия.

Ерол Мюмюн бе задържан тази сутрин. Полицаи са влезли тази сутрин в сградата на Община Кърджали и са отвели Ерол Мюмюн, потвърдиха от ДПС.

Преди да стане кмет на Кърджали Мюмюн е общински съветник от ДПС, а впоследствие оглавява и структурата на партията в града. От 2024 г. заема поста заместник-председател на партията.

Преди да влезе активно в местната власт, Ерол Мюмюн гради кариера в сферата на финансите и банковото дело. Работил е като експерт в Агенцията за държавни вземания, преминава през Районната здравноосигурителна каса в Кърджали, а след това повече от 15 години е част от банковия сектор, включително като директор на местен банков клон.

Ерол Емин Мюмюн е роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) със специалност „Управление на човешките ресурси“, където придобива бакалавърска и магистърска степен.

 

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