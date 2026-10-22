Радев: Опозицията прави всичко възможно да спре борбата с олигархията

Премиерът Румен Радев отправи остри критики към опозицията, като я обвини в опити да възпрепятства борбата с олигархията. Министър-председателят защити действията на правоохранителните органи и подчерта, че те трябва да се основават единствено на сигнали и данни за корупция.

"Както виждате, злобата е жива, макар и в опозиция", заяви Радев, като обвини политическите си опоненти, че правят всичко възможно да попречат на борбата с олигархията.

Премиерът отхвърли твърденията, че действията на институциите са насочени срещу хора въз основа на етническата им принадлежност.

"Това е абсолютно несъстоятелно твърдение. Тук става въпрос за корупция", категоричен бе той.

Радев изрази очакване МВР и службите да продължат работата си по установяването на корупционни практики, като същевременно се предпазват от действия, които могат да бъдат използвани за политически цели в предизборната кампания.

Министър-председателят коментира и предстоящите президентски избори, като отново заяви подкрепата на "Прогресивна България" за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

"Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце", посочи Радев.

По отношение на очакваните експертизи премиерът обясни, че се разчита на специализирани екипи от партньорска и съюзническа държава. Той увери, че обществеността ще бъде информирана, след като заключенията им бъдат готови.