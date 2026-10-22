Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

Американските инвестиции са сред основните приоритети на България, тъй като допринасят за развитието на високите технологии и модернизацията на икономиката. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща с представители на Американо-централноевропейската бизнес асоциация (ACEBA).

"Когато говорим за сигурност и стабилност, силната икономика е от първостепенно значение", подчерта премиерът.

В срещата участваха още министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Радев посочи, че България разполага със значителен потенциал във високотехнологичния сектор, като даде за пример Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и българската космическа компания "ЕндуроСат".

Премиерът открои плановете за изграждане на голям космически индустриален парк край София, както и предстоящия проект за гигафабрика за изкуствен интелект.

Сред перспективните области за сътрудничество беше посочена и енергетиката. Радев припомни, че преди два дни в Твърдица беше направена първа копка на парк за съхранение на енергия, който ще използва технология на Tesla.

Министър-председателят обърна внимание и на възможностите за американски инвестиции в здравеопазването, особено в сферата на превенцията и ранната диагностика.

"В тази област можете да ни подкрепите с нови технологии. Целта е да предотвратяваме заболявания, преди да се стигне до хоспитализация и необходимост от допълнителна медицинска помощ. Това е наш приоритет", заяви Радев.

Той призна, че въпреки увеличаващите се разходи за здравеопазване съществуват проблеми с неефективното използване на средствата. По думите му правителството разработва дигитални решения за по-голяма прозрачност, като очаква резултатите да станат видими през следващата година.

В края на срещата премиерът подчерта значението на политическата стабилност за привличането на чуждестранни инвестиции.

"След като страната ни постави своеобразен рекорд с осем парламентарни избори през последните пет години, най-сетне има правителство със стабилно мнозинство в парламента, което в днешна Европа е рядкост", заяви той.

Радев изрази надежда, че след продължителния период на политическа нестабилност България ще успее да ускори реализирането на стратегически американски инвестиции.