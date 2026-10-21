Румен Радев пред германския бизнес: България е отворена за нови инвестиции

Германският бизнес има важен принос за развитието на българската индустрия, а страната ни предлага условия за нови съвместни проекти във високотехнологичните производства. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с делегация на Източната комисия на германската икономика.

По време на разговора премиерът открои потенциала на България в областта на роботиката, мехатрониката и електрониката. Като предимства за инвеститорите той посочи стратегическото географско положение на страната, енергийната сигурност и възможностите за развитие на транспортната и цифровата инфраструктура.

Радев подчерта значението на България за свързаността между Европа, Азия и Близкия изток, както и ролята ѝ в енергийната система на региона. Сред посочените преимущества са разнообразният енергиен микс и увеличаващите се възможности за съхранение на енергия.

Премиерът акцентира и върху развитието на информационните технологии и наличието на квалифицирани специалисти, които могат да подкрепят модернизацията на индустрията и внедряването на нови технологии.

Пред германските представители Радев изтъкна и мерките за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на административната тежест и ускоряване на работата на институциите.

Обсъден беше и потенциалът на публично-частните партньорства за изграждане и модернизиране на инфраструктурата, при спазване на принципите за прозрачност, качество и ефективност.