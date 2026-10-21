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Румен Радев поздрави новия министър-председател на Румъния

Румен Радев поздрави новия министър-председател на Румъния
БТА

Двамата премиери заявиха готовност да работят за задълбочаване на стратегическото партньорство

Българският министър-председател Румен Радев проведе телефонен разговор с новоизбрания министър-председател на Румъния Лука Никулеску, като го поздрави за избирането му и му пожела успех в работата. Това съобщиха от Министерския съвет в публикация във Facebook.

Двамата премиери заявиха готовност да работят за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Румъния. Сред основните приоритети са подобряването на транспортната, енергийната и инфраструктурната свързаност, както и насърчаването на бизнес контактите между компаниите от двете страни.

В разговора беше обсъдена и възможността за продължаване на съвместните двустранни и тристранни инициативи с Турция, насочени към гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море.

Румен Радев отправи покана към Лука Никулеску да посети България с цел продължаване на политическия диалог между двете държави на най-високо равнище.

 
 
 

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