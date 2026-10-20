Асен Василев към Радев: Обяснете защо Конституционният съд обяви части от бюджета за противоконституционни

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова Румен Радев да коментира решението на Конституционния съд за противоконституционни разпоредби в Закона за държавния бюджет за 2026 г., вместо да говори за предполагаем опит за възстановяване на политическата "сглобка". Василев отправи призива си пред журналисти по време на протест на млади лекари пред Министерството на здравеопазването.

"Господин Радев, вместо да коментирате сглобки, докато откривате батерия на Делян Добрев, елате на протеста и обяснете защо днес Конституционният съд обяви части от бюджета ви за противоконституционни и ограбващи българските граждани." Това заяви Василев.

Той добави, че ако Радев отговори на въпроса, протестиращите вероятно ще го посрещнат подобаващо, както са направили и когато е вдигнал юмрук. "Ако не можете, ще бъдете изгонени с камъни", допълни лидерът на ПП.

По-рано през деня в Твърдица Радев коментира предстоящия протест под надслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" е изолация!". Той заяви, че според него целта на организаторите е да възстановят политическата сглобка, да върнат Бойко Борисов и Делян Пеевски във властта и да въвлекат България във война.

"Замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен - да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, който ще ни довърши", каза Радев.

По-рано Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026 г. в цялост. Същевременно съдът обяви за противоконституционни няколко разпоредби, сред които измененията за отчитането на трудовия стаж и формулата за възнагражденията на младшите магистрати, обвързваща заплатите им с тези на депутатите.

По отношение на минималната работна заплата съдът не се произнесе по същество, тъй като междувременно оспореният текст е бил променен.

Василев заяви, че решението потвърждава възраженията на ПП срещу определени разпоредби в бюджета. Той призова и вицепрезидента Илияна Йотова да обясни защо нейният екип е поддържал позицията, че бюджетът не съдържа противоконституционни текстове.

"С абсолютно същите аргументи, които представихме на нейния екип, влязохме в Конституционния съд и той потвърди, че всички разпоредби, които сме идентифицирали като противоконституционни, действително са такива", заяви лидерът на ПП.

Василев поиска оставките на финансовия министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. По думите му правителството трябва да започне да спазва Конституцията и да защитава интересите на българските граждани, а не тези на олигархията.

Лидерът на ПП отхвърли и твърденията, че протестите са свързани с опит страната да бъде въвлечена във военен конфликт. Той заяви, че по време на предишното управление България е била предпазена от война, а откакто Радев и правителството му са на власт, на българска територия падат дронове, а кораби са били потапяни в българската икономическа зона.

"Пет години опазихме България от война. Откакто господин Радев и неговото некадърно правителство дойдоха на власт, взеха да падат дронове на територията на България и да бъдат потопявани кораби в българската икономическа зона. Така че във война ни вкара господин Радев", каза Василев.

Той посочи, че предишното управление е съдействало за защитата на български и румънски кораби, за създаването на хуманитарни коридори и за износа на украинско зърно през 2023 г. По думите му тези действия са били постигнати с помощта на НАТО и чрез ясна позиция по международните въпроси.

"Всичко това постигнахме с помощта на НАТО и с ясна и твърда позиция, а не с навеждане във всички посоки и въртене като пумпал. Като се въртиш като пумпал, никой не те уважава и почват да те бият отвсякъде", коментира Василев.