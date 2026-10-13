Асен Василев: Страната е плячка заради некомпетентността и некадърността на управлението на ПБ

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ отправи остри критики към Румен Радев за реакцията му след последните атаки срещу кораби в Черно море. Според него ситуацията изисква незабавни действия от страна на българските власти и съдействие от съюзниците в НАТО.

„Спомнете си при предишните атаки на предишните два кораба, господин Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент. Надявам се в момента вече да е достатъчно сериозен инцидентът, за да се задейства господин Радев“, заяви Василев.

По думите му България трябва да поиска подкрепа от НАТО в областите, в които не разполага с достатъчно способности. Той настоя и за активиране на плановете за действие при евентуално блокиране на корабоплаването в Черно море, разработени още през 2022 г.

Василев предупреди, че последните нападения създават сериозни рискове за морския транспорт и българската икономика. Сред възможните последствия той посочи затруднения при вноса и износа на стоки, доставките на петрол за „Нефтохим“, както и износа на зърно и метали.

Според него след двете атаки в близост до българската изключителна икономическа зона нормалното корабоплаване в Черно море е поставено под сериозна заплаха.

Представителят на ПП обвини управлението на „Прогресивна България“ в липса на категорична позиция срещу агресивните действия в региона.

„Единственият начин да спреш някой, който те е обявил за неприятел, е да имаш твърда политика и да е ясно, че ще има последствия от всяко негово действие“, подчерта Василев.

Той заяви още, че според него отсъствието на решителна реакция насърчава агресията и поставя страната в уязвима позиция.