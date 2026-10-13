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Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап
БТА

Николов потвърди, че ударените кораби са два

Подробностите за атакуваните тази нощ кораби ще бъдат изнесени на по-късен етап. Това заяви  пред журналисти във Варна главният секретар на МВР Любомир Николов

Той посочи, че е пристигнал в крайморския град, за да координира действията на институциите, които участват в спасителната операция.

Николов потвърди, че ударените кораби са два и уточни, че самият той все още не се е запознал с всички детайли по случилото се, предава БТА.

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