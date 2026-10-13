Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Подробностите за атакуваните тази нощ кораби ще бъдат изнесени на по-късен етап. Това заяви пред журналисти във Варна главният секретар на МВР Любомир Николов.

Той посочи, че е пристигнал в крайморския град, за да координира действията на институциите, които участват в спасителната операция.

Николов потвърди, че ударените кораби са два и уточни, че самият той все още не се е запознал с всички детайли по случилото се, предава БТА.