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Асен Василев за видеото със сбиването на „Петричкия Ескобар“: Изглежда доста жив като за смъртник

Асен Василев за видеото със сбиването на „Петричкия Ескобар“: Изглежда доста жив като за смъртник
БТА

Василев отново показа видеото със сбиването

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отново показа видеото със сбиването на „Петричкия Ескобар“.

Василев даде извънреден брифинг заедно с депутатите от парламентарната си група след провалилото се извънредно заседание на парламента, на което трябваше да се обсъди казусът около помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар".

"Въпросният човек, който според господин Витанов е на смъртно легло, изглежда доста жив като за смъртник", посочи Василев, цитиран от dariknews.

По думите му това сбиване, което се вижда от видеото, е 19 дни преди датата на помилването.

"Тъй като госпожа Йотова се крие и "Прогресивна България" смятат, че това, че 150 човека са починали от наркотици миналата година за недостатъчна причина да се види защо госпожа Йотова е пуснала петима наркодилъри и трафиканти по време на последния си мандат като вицепрезидент по улиците, за да продават наркотици и към момента продават, искам да погледнем какво самото президентство казва за самото помилване", каза още лидерът на ПП. 

От партията ще искат ново извънредно заседание на парламента за "Петричкия Ескобар".  

"България е първа в ЕС по употреба на фентанил", отбеляза Василев, като бе категоричен, че на фона на всичко това да бъдат освободени петима наркодилъри е дисквалифициращо за президент на България. 

 

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