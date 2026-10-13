Два неуспешни опита за кворум провалиха заседанието за Петричкия Ескобар

Парламентът не успя да проведе извънредното заседание, посветено на помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, след като при два поредни опита не беше събран необходимият кворум. В рамките на заседанието депутатите трябваше да изслушат представители на затворническата администрация по случая.

При първата регистрация присъстваха 87 народни представители. От тях 14 бяха от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

След 15 минути председателят на Народното събрание Михаела Доцова разпореди нова регистрация, но и при нея не беше осигурен необходимият кворум. Този път се регистрираха 80 депутати - трима от „Прогресивна България“, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

„Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседанието не може да бъде проведено“, каза Доцова.

Помилването на Атанасов от Илияна Йотова беше единствената тема, предвидена за обсъждане в дневния ред. Атанасов е освободен през 2022 г., а впоследствие случаят стана повод за политически спор. Сред причините за това бяха твърденията, че здравословното му състояние не е било тежко, както и изтекли записи от охранителни камери, на които се вижда участието му в сбиване.

Сред предвидените за изслушване бяха директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал същата длъжност през ноември и декември 2022 г.

След като заседанието не се състоя, депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов коментира случая пред журналисти в парламентарните кулоари. Той съобщи, че се е запознал с медицинската експертиза на Атанасов, в която са вписани инсулт, перитонит, левкемия и деменция. По думите му документът носи подписите на седем лекари, директори на болница.

Витанов акцентира върху факта, че помилването е мярка, която се прилага спрямо хора, извършили престъпления.