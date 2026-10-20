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След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску
АП/БТА

В структурата на новия кабинет влизат 12 представители на Социалдемократическата партия, която е най-голямата политическа сила в парламента, както и шестима независими министри

Румънският парламент гласува днес доверие на новото правителство с министър-председател Лука Никулеску, съобщават местните медии, цитирано по БТА.

Според официалните данни кабинетът получи подкрепата на 280 депутати, докато 58 гласуваха против от общо 338 валидни вота. За одобрението на правителството в 464-местния законодателен орган бяха нужни минимум 233 гласа.

С това гласуване приключва над петмесечна политическа криза, започнала на 5 май, когато десноцентристкото правителство на Илие Боложан бе свалено с вот на недоверие. Оттогава екипът на Боложан изпълняваше функциите си с ограничени правомощия.

Новият премиер е 55-годишният дипломат и бивш журналист Лука Никулеску, който е заемал и поста заместник-министър на външните работи. Той бе номиниран от президента Никушор Дан на 5 октомври.

Никулеску се оказа четвъртият кандидат за поста след падането на кабинета „Боложан“. Преди него двама от номинираните бяха отхвърлени от депутатите, а един се отказа от мандата си поради невъзможност да осигури мнозинство.

В структурата на новия кабинет влизат 12 представители на Социалдемократическата партия, която е най-голямата политическа сила в парламента, както и шестима независими министри.

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