Рюте след среща с Радев и Никушор Дан: НАТО засилва защитата в Черно море срещу дронове

Сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговски кораби са били във фокуса на среща между генералния секретар на НАТО Марк Рюте, българския премиер Румен Радев и румънския президент Никушор Дан. Това съобщи Рюте в публикация в социалната мрежа Екс.

„Добра среща с българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване“, написа генералният секретар на Алианса.

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Рюте подчерта, че НАТО вече е предприела мерки за укрепване на военното си присъствие по Източния фланг, включително чрез разширяване на възможностите за защита срещу безпилотни летателни апарати.

По думите му Алиансът ще продължи тясното сътрудничество с държавите членки от Черноморския регион, за да гарантира сигурността и стабилността в района.

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Генералният секретар заяви още, че НАТО ще следи развитието на обстановката и при необходимост ще променя мерките си за възпиране и отбрана.

Посланието идва на фона на засилените опасения за безопасността на търговското корабоплаване в Черно море след последните атаки срещу плавателни съдове.

От изявлението на Рюте не става ясно дали по време на срещата са договорени конкретни нови мерки за сигурност.