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Румен Радев и Ердоган обсъдиха сигурността на корабоплаването в Черно море

Румен Радев и Ердоган обсъдиха сигурността на корабоплаването в Черно море
Снимка: Министерски съвет

Сред останалите теми са били увеличаването на капацитета на граничните пунктове и подобряването на свързаността между България и Турция с подкрепата на Европейския съюз

Премиерът Румен Радев и турският президент Реджеп Тайип Ердоган са обсъдили по телефона сигурността на корабоплаването в Черно море и развитието на двустранните отношения, съобщиха от Министерския съвет във Facebook.

Разговорът е засегнал и възможностите за съвместни действия с Румъния за гарантиране на свободното преминаване на търговски кораби в Черно море. Ердоган е изразил съпричастност във връзка с атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.

Двамата са обсъдили и предложението на Румен Радев за мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море. Според съобщеното от Министерския съвет позицията им е, че подобна мярка може да бъде приемливо решение в интерес на всички държави в региона.

Сред останалите теми са били увеличаването на капацитета на граничните пунктове и подобряването на свързаността между България и Турция с подкрепата на Европейския съюз.

В края на разговора Радев е отправил покана към Ердоган за участие в среща на високо равнище в София в началото на следващата година. Форумът ще бъде посветен на свързаността между Европа и Централна Азия и ще се проведе под егидата на Европейската комисия.

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