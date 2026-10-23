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Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски

Андрей Ковачев с критика към Радев: Искаме мир, но справедлив, а не руски
Снимка: БТА

Той иронизира обръщението на премиера към председателя на ЕП Роберта Мецола, оприличавайки го на оплакване в стил: „Моля, другарко, те не ме харесват“

„Ние не сме военнолюбци. Искаме мир – но справедлив мир, не руски мир“. Това написа евродепутатът Андрей Ковачев в публикация във „Фейсбук“, насочена към премиера Румен Радев. Повод за реакцията му станаха критиките на министър-председателя срещу приетата от Европейския парламент резолюция относно руските нападения над търговски плавателни съдове в Черно море. 

Ковачев припомни на премиера, че страната ни е пълноправен член на Общността и подчерта, че „това не е намеса във вътрешните работи на суверенна държава. България е част от ЕС, а Европейският парламент не е чужда институция“. Той уточни, че документът е ясен знак за солидарност към София и Букурещ и е получил сериозна подкрепа от пет политически фракции с 432 гласа „за“

Българският евродепутат се противопостави на обвиненията на Радев за манипулации, липса на легитимност и невежество у родните представители в Брюксел. Той иронизира обръщението на премиера към председателя на ЕП Роберта Мецола, оприличавайки го на оплакване в стил: „Моля, другарко, те не ме харесват“. Ковачев допълни, че е ласкателно да се смята, че шепа български политици могат да подведат стотици свои колеги, и попита Радев какво точно в текста смята за манипулативно. Той отбеляза, че резолюцията е плод на политически компромис, като подобни позиции са изразили и представители на социалистите и демократите. 

В отговор на етикета „военнолюбци“, използван към подкрепящите Киев, евродепутатът отправи директен въпрос към премиера дали неговото желание е Украйна просто да спре защитата си и да капитулира. Ковачев разкритикува и действията на министър-председателя относно налагането на санкции срещу руски олигарси и патриарх Кирил (назован в публикацията със светското му име Гундяев). Той повдигна въпроса и за сигналите, които изпращаме към партньорите си в Европа чрез контактите с руския посланик на фона на атаките в Черно море. 

По казуса с антидроновата инициатива на НАТО Ковачев разясни, че институцията в Брюксел само отправя призив, а не налага разпореждания на София да потвърди участието си до 30 октомври 2026 г. Той попита защо е проблем това да бъде направено официално, след като самият Радев твърди, че решението вече е взето. 

Евродепутатът призна, че разследванията тепърва трябва да изяснят фактите около инцидентите с корабите, но това не пречи на ЕП да анализира заплахите за стабилността. Според него кабинетът е длъжен да отвръща на критиките с ясни аргументи и действия. 

На финала той изтъкна, че макар резолюцията да няма правнообвързващ характер, тя отразява волята на пряко избраните европейски граждани. „Ако тази позиция Ви е неудобна, това не я прави нелегитимна“, заключава представителят в ЕП.

 

 

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