Станишев защити Радев за Черно море: Линията на премиера е правилната

Бившият министър-председател и бивш председател на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев защити действията на правителството след атаките срещу кораби в Черно море. В ефира на Bulgaria ON AIR той заяви, че кабинетът на Румен Радев е реагирал спокойно, адекватно и отговорно.

Коментарът му идва, след като Европейският парламент прие резолюция, осъждаща смъртоносните нападения в Черно море и критикуваща недостатъчната дипломатическа реакция на българските власти спрямо Русия.

"10 години съм бил в Европарламента и знам как се правят резолюциите. Всеки вкарва по нещо и накрая се получава нещо смесено. Евродепутатите на БСП не подкрепиха тази резолюция. Наред с полезните за България неща има една категоричност в тона, която не е приемлива", коментира Станишев.

Според него България трябва да подкрепи инициативата на НАТО за противодействие на дронове, но едновременно с това да работи за дипломатическо решение на войната.

"Линията на премиера Радев е правилната и в интерес на България и Европа. България трябва да опитва да помогне да се намери политическо решение", подчерта бившият премиер.

Станишев допусна, че последните два потънали кораба вероятно са били ударени от руски дронове, но постави въпроса дали ударите на Украйна срещу кораби не са допринесли за ескалацията.

"Войната е на кръстопът - дипломация или ескалация. Най-големите губещи са хората от Украйна", заяви той.

Бившият лидер на БСП изрази мнение, че Русия няма да отстъпи от исканията си за контрол върху целия Донбас и за оставане на Украйна извън НАТО. Според него европейските държави трябва да търсят реалистичен дипломатически изход и да обърнат по-голямо внимание на следвоенното възстановяване на Украйна.

Станишев коментира и вътрешнополитическата обстановка, като разкритикува агресивния тон на предизборната кампания и заяви, че президентът Илияна Йотова е обект на необосновани атаки.

По повод полицейските акции той изрази надежда, че управляващите разполагат с достатъчно основания за действията си.

"Имам алергия към показни акции. Обществото очаква да се решава от съда дали някой е виновен", посочи Станишев.

Бившият премиер засегна и поскъпването на живота, като настоя за законодателни мерки срещу високите цени, подкрепа за нови кооперации в хранителния сектор и по-активна роля на държавата.

Според него облагането на свръхпечалбите може да има краткосрочен ефект, но няма да реши трайно проблемите с цените.