1567 прокурори избират четирима членове на новия ВСС

Прокурорите в България избират днес, 24 октомври, четирима свои представители в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Право на глас имат 1567 прокурори, които трябва да изберат четирима членове от общо 25 кандидати, съобщават от ВСС.

Изборният ден започва в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа. Гласуването ще се извършва с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции в страната, разположени според местоположението на окръжните съдилища. В София са обособени три секции.

След приключването на гласуването избирателните комисии ще отворят урните, ще преброят бюлетините и ще установят тяхната действителност, след което ще съставят протоколи с резултатите.

За първи път преброяването на гласовете ще се извършва под видеонаблюдение, като процесът ще бъде излъчван в реално време на интернет страницата на ВСС. При прекъсване на локалното видеозаснемане преброяването ще бъде спирано до възстановяването му, но за не повече от 30 минути.

Сканираните протоколи от избирателните секции трябва да бъдат изпратени на избирателната комисия не по-късно от 21:00 часа.

До 23:00 часа председателят на комисията трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите за всеки кандидат, както и имената на избраните представители на прокурорската квота във ВСС.

На 17 октомври се проведе Общо събрание на прокурорите, по време на което кандидатите представиха концепциите си за работа във Висшия съдебен съвет и отговориха на въпроси от своите колеги.

Процедурата по избор на новия състав на ВСС продължава и през ноември. На 31 октомври предстои Общо събрание на съдиите, а гласуването за техните представители е насрочено за 7 ноември.

Следователите ще проведат своето общо събрание на 14 ноември, като изборът на представители от тяхната квота ще бъде на 21 ноември.