Новини
Търси
Подкаст
Общество

1567 прокурори избират четирима членове на новия ВСС

1567 прокурори избират четирима членове на новия ВСС
БТА

Гласуването ще се проведе в 29 секции в страната, а резултатите трябва да бъдат обявени до 23:00 часа. За първи път преброяването ще се излъчва на живо

Прокурорите в България избират днес, 24 октомври, четирима свои представители в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Право на глас имат 1567 прокурори, които трябва да изберат четирима членове от общо 25 кандидати, съобщават от ВСС.

Изборният ден започва в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа. Гласуването ще се извършва с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции в страната, разположени според местоположението на окръжните съдилища. В София са обособени три секции.

След приключването на гласуването избирателните комисии ще отворят урните, ще преброят бюлетините и ще установят тяхната действителност, след което ще съставят протоколи с резултатите.

За първи път преброяването на гласовете ще се извършва под видеонаблюдение, като процесът ще бъде излъчван в реално време на интернет страницата на ВСС. При прекъсване на локалното видеозаснемане преброяването ще бъде спирано до възстановяването му, но за не повече от 30 минути.

Сканираните протоколи от избирателните секции трябва да бъдат изпратени на избирателната комисия не по-късно от 21:00 часа.

До 23:00 часа председателят на комисията трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите за всеки кандидат, както и имената на избраните представители на прокурорската квота във ВСС.

На 17 октомври се проведе Общо събрание на прокурорите, по време на което кандидатите представиха концепциите си за работа във Висшия съдебен съвет и отговориха на въпроси от своите колеги.

Процедурата по избор на новия състав на ВСС продължава и през ноември. На 31 октомври предстои Общо събрание на съдиите, а гласуването за техните представители е насрочено за 7 ноември.

Следователите ще проведат своето общо събрание на 14 ноември, като изборът на представители от тяхната квота ще бъде на 21 ноември.

Още по темата

ВКС и ВАС отмениха отказа за участие на съдия Красимира Донева в избора за ВСС

ВКС и ВАС отмениха отказа за участие на съдия Красимира Донева в избора за ВСС

След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

След изслушването на кандидатите: Прокурорите гласуват за новия ВСС на 24 октомври

Кандидатите за новия ВСС обещават независимост, прозрачност и край на натиска върху прокурорите

Кандидатите за новия ВСС обещават независимост, прозрачност и край на натиска върху прокурорите

Прокурорите избраха комисията за изборите за нови членове от прокурорската колегия на ВСС

Прокурорите избраха комисията за изборите за нови членове от прокурорската колегия на ВСС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

След скъпия ток и горивата идва ли ред на храните?

След скъпия ток и горивата идва ли ред на храните?

Ройтерс: България удвои капацитета си за съхранение на енергия

Ройтерс: България удвои капацитета си за съхранение на енергия

Слънчева събота с температури до 22 градуса

Слънчева събота с температури до 22 градуса

Ще плащаме ли европейците повече за отопление тази зима?

Ще плащаме ли европейците повече за отопление тази зима?

Христо Чернопеев се отказа от депутатското място и загина за родината, но как България пази паметта за него?

Христо Чернопеев се отказа от депутатското място и загина за родината, но как България пази паметта за него?

Водещи

След скъпия ток и горивата идва ли ред на храните?

След скъпия ток и горивата идва ли ред на храните?

  • Преди 3 минути
Три танкера с руски дизел пътуват към Северна Америка

Три танкера с руски дизел пътуват към Северна Америка

  • Преди 3 минути
Хелоуин върху ноктите: Идеи за смел и оригинален маникюр

Хелоуин върху ноктите: Идеи за смел и оригинален маникюр

  • Преди 18 минути
Тръмп заплаши с действия срещу Куба след края на войната с Иран

Тръмп заплаши с действия срещу Куба след края на войната с Иран

  • Преди 20 минути
Седем души са в неизвестност след срутване на сграда в Кения

Седем души са в неизвестност след срутване на сграда в Кения

  • Преди 33 минути
Франция мобилизира 70 000 полицаи за нова вълна от протести

Франция мобилизира 70 000 полицаи за нова вълна от протести

  • Преди 46 минути
1567 прокурори избират четирима членове на новия ВСС

1567 прокурори избират четирима членове на новия ВСС

  • Преди 51 минути
Ройтерс: България удвои капацитета си за съхранение на енергия

Ройтерс: България удвои капацитета си за съхранение на енергия

  • Преди 57 минути
Слънчева събота с температури до 22 градуса

Слънчева събота с температури до 22 градуса

  • Преди 1 час
Феновете на "Под прикритие" могат да очакват завръщането на комисар Попов

Феновете на "Под прикритие" могат да очакват завръщането на комисар Попов

  • Преди 1 час
Ще плащаме ли европейците повече за отопление тази зима?

Ще плащаме ли европейците повече за отопление тази зима?

  • Преди 2 часа
Христо Чернопеев се отказа от депутатското място и загина за родината, но как България пази паметта за него?

Христо Чернопеев се отказа от депутатското място и загина за родината, но как България пази паметта за него?

  • Преди 2 часа
ЦИК се срещна с международни наблюдатели от повече от 14 държави

ЦИК се срещна с международни наблюдатели от повече от 14 държави

Русия публикува нов списък на опозиционери в изгнание

Русия публикува нов списък на опозиционери в изгнание

  • Преди 10 часа
Съдът: Няма достатъчно доказателства срещу служителя на НСО по случая "Колтуклиева"

Съдът: Няма достатъчно доказателства срещу служителя на НСО по случая "Колтуклиева"