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ВКС и ВАС отмениха отказа за участие на съдия Красимира Донева в избора за ВСС

ВКС и ВАС отмениха отказа за участие на съдия Красимира Донева в избора за ВСС
БТА

Петчленен съдебен състав прие, че кандидатите не могат да носят отговорност за технически ограничения, за които не са били уведомени. Решението е окончателно

Петчленен общ състав на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) отмени решението, с което съдия Красимира Донева от Районния съд в Бургас не беше допусната до участие в процедурата за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите.

Причината за първоначалния отказ беше, че предложението за кандидатурата ѝ е отчетено като подадено след определения срок.

Върховните съдии върнаха преписката на Съдийската колегия на ВСС за ново произнасяне по същество, като указаха решението да бъде съобразено с изложените от тях мотиви. Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщиха от ВКС.

Спорът възникнал, след като Донева заявила, че е изпратила документите си по електронен път на 4 септември, в рамките на определения срок. Впоследствие обаче установила, че името ѝ не фигурира сред кандидатите.

След като се свързала с ВСС, станало ясно, че предложението ѝ не е постъпило в електронната поща на съвета. По случая била извършена проверка от отдела по информационни технологии.

Съдията представила документите повторно, но проверката не успяла да установи категорично дали те напълно съответстват на първоначално изпратените.

От ВСС посочили, че и други кандидати са срещнали затруднения при изпращането на документи заради ограничения в допустимия обем на файловете. В тези случаи обаче те получили съобщения за неуспешно доставяне и успели да подадат документите си повторно.

Красимира Донева заявила, че не е получила подобно уведомление, въпреки че според IT отдела на съвета това било малко вероятно.

В мотивите си върховните съдии подчертават, че техническите ограничения на системата не са били надлежно съобщени на кандидатите и затова не могат да им бъдат вменявани във вина.

Съдебният състав приема още, че след изпращането на електронното писмо кандидатът няма контрол върху последващото му обработване от системата и не може да носи отговорност, ако не получи уведомление за недоставена кореспонденция.

Решението отменя отказа на Съдийската колегия, но изисква тя да се произнесе отново по кандидатурата, като се съобрази със задължителните указания на върховните съдии.

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