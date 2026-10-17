Прокурорите избраха комисията за изборите за нови членове от прокурорската колегия на ВСС

Общото събрание на прокурорите направи поредна стъпка към избора на представители на прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС). На проведеното заседание бяха избрани председател на събранието, членове на избирателната комисия и съставите на избирателните секции в страната.

За председател на Общото събрание беше избран прокурор Виктор Малинов, предложен от заместник-апелативния прокурор на София Наталия Николова. Кандидатурата му получи подкрепата на 465 прокурори, а 30 гласуваха против.

Избирателната комисия ще се състои от седем редовни и пет резервни членове. За редовни членове бяха избрани Емил Георгиев, Николай Гугушев, Николай Николаев, Илина Чобанова, Йорданка Чанкова, Александър Михайлов и Десислава Калайджиева.

За резервни членове бяха определени Димитър Стефанов, Ивайло Гоцков, Елена Андреева, Христина Апостолова и Румяна Димитрова.

Общото събрание прие и правила за представянето на кандидатите за членове на ВСС от професионалната квота на прокурорите. Всеки кандидат ще разполага с не повече от 10 минути за изслушване.

Бяха определени и съставите на избирателните секции в окръжните прокуратури в страната, включително две секции в София. Всяка от тях ще има по трима редовни и трима резервни членове, с изключение на секцията в Смолян, където са избрани само двама резервни членове поради липса на други прокурори, отговарящи на изискванията.

Изборът на организационните органи е част от процедурата, чрез която прокурорите трябва да определят своите представители в състава на Висшия съдебен съвет.