Изслушват 25 кандидати за прокурорската квота в новия ВСС

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) започна с един час закъснение заради липса на кворум при първото преброяване.

В рамките на събранието ще бъдат избрани председател и членове на избирателната комисия, ще бъдат определени избирателните секции и ще бъдат изслушани кандидатите за членове на съвета от професионалната квота на прокурорите. Номинираните са общо 25.

Според приетата от ВСС хронограма гласуването за избор на членове на съвета от прокурорската квота ще се проведе следващата събота, 24 октомври.