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ВСС решава днес дали Магдалена Лазарова да оглави временно прокуратурата

ВСС решава днес дали Магдалена Лазарова да оглави временно прокуратурата

Тя е единствен кандидат за поста

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще разгледа днес предложението Магдалена Лазарова да бъде определена за изпълняващ функциите главен прокурор. Кандидатурата ѝ е издигната от Прокурорската колегия на кадровия орган.

В момента Лазарова заема поста заместник главен прокурор, на който е назначена през миналата година, когато прокуратурата беше ръководена от Борислав Сарафов.

Ако получи подкрепата на Пленума на ВСС, тя ще поеме временно ръководството на държавното обвинение от 23 октомври. Предвижда се да изпълнява функциите на обвинител №1 за срок от шест месеца.

Правосъдният министър настоя за повече кандидати

Предложението на Прокурорската колегия идва въпреки призива на министъра на правосъдието Николай Найденов процедурата да не се ограничава до една кандидатура.

Той настоя кадровиците да обсъдят повече претенденти за поста и при избора да не се ръководят единствено от критерия за старшинство.

Окончателното решение дали Магдалена Лазарова ще застане начело на прокуратурата предстои да бъде взето на днешното заседание на Пленума на ВСС.

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