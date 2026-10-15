Пленумът на ВСС се очаква да определи нов и.ф. главен прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) се очаква да определи временно изпълняващ функциите (и.ф.) „главен прокурор“ на Република България.

Точката е първа в дневния ред на заседанието.

Вчера единодушно, с девет гласа "за", Прокурорската колегия на ВСС прие да предложи на Пленума на ВСС кандидатурата на заместник главния прокурор Магдалена Лазарова-Проданова за и.ф. главен прокурор.

Преди това министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати писмо до Прокурорската колегия, с което я призовава да предложи на Пленума възможност за реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващия шестмесечен срок.

На 7 октомври Прокурорската колегия на ВСС реши да предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова да бъде и.ф. главен прокурор. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът е предложен на нея.

Министър Найденов настоя до 22 октомври, когато изтича мандатът на настоящия и.ф. главен прокурор, да се разшири кръгът на предложените лица, които отговарят на изискванията, да не се прилага старшинството като определящ критерий, да бъдат изслушани кандидатите относно намеренията им за срока, в който ще изпълняват функциите, както и изборът да бъде видим и прозрачен, за да бъде възстановено доверието в институцията, отбелязва БТА.

Това е шестата процедура за определяне на и.ф., която този състав на ВСС провежда, независимо дали за главен прокурор, председател на Върховния административен съд (ВАС) или Върховния касационен съд. И при шестте процедури досега водещият критерий е бил старшинството и винаги е предлаган един кандидат. Считам, че това е основният и водещ критерий, каза по време на заседание членът на Прокурорската колегия Огнян Дамянов.