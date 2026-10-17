Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ваня Стефанова се надява изборът на новия ВСС да е последното общо събрание с и.ф. главен прокурор

Ваня Стефанова се надява изборът на новия ВСС да е последното общо събрание с и.ф. главен прокурор
Снимка: БТА

От професионалната квота на прокуратурата са номинирани 25 кандидати, които ще бъдат изслушани преди гласуването на 24 октомври

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да приключи с избора и на парламентарната квота, за да бъде последното, ръководено от изпълняващия функциите главен прокурор. Това заяви и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова при откриването на събранието.

"Искрено се надявам процедурата да приключи, включително и с парламентарната квота, и се надявам, че това ще е последното общо събрание, което се води от и.ф. главен прокурор."

Стефанова отбеляза, че броят на номинираните кандидати показва значителен интерес към процедурата и наличие на реална конкуренция. По думите ѝ изслушването ще даде възможност на прокурорите да се запознаят с идеите на кандидатите за развитието на кадровия орган преди предстоящия вот.

Тя припомни, че преди четири години прокурорите са изпълнили професионалния си дълг, като са избрали свои представители във ВСС, и посочи, че предстои да направят това отново.

"Надявам се, че ще мислим трезво и на 24 октомври ще изберем най-достойните и почтени професионалисти", коментира Стефанова.

Гласуването за членовете на ВСС от професионалната квота на прокурорите е насрочено за 24 октомври.

Още по темата

Изслушват 25 кандидати за прокурорската квота в новия ВСС

Изслушват 25 кандидати за прокурорската квота в новия ВСС

Започват събранията за избор на нов ВСС – ще се провеждат всяка събота в следващите пет седмици

Започват събранията за избор на нов ВСС – ще се провеждат всяка събота в следващите пет седмици

Ваня Стефанова: Изборните нарушения трябва да се разследват с доказателства, които издържат в съда

Ваня Стефанова: Изборните нарушения трябва да се разследват с доказателства, които издържат в съда

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Водещи

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

  • Преди 3 минути
България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

  • Преди 5 минути
Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

  • Преди 14 минути
Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

  • Преди 19 минути
Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

  • Преди 21 минути
Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

  • Преди 29 минути
Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

  • Преди 33 минути
Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

  • Преди 41 минути
Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

  • Преди 46 минути
Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

  • Преди 47 минути
Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

  • Преди 48 минути