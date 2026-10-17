Ваня Стефанова се надява изборът на новия ВСС да е последното общо събрание с и.ф. главен прокурор
От професионалната квота на прокуратурата са номинирани 25 кандидати, които ще бъдат изслушани преди гласуването на 24 октомври
Общото събрание на прокурорите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да приключи с избора и на парламентарната квота, за да бъде последното, ръководено от изпълняващия функциите главен прокурор. Това заяви и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова при откриването на събранието.
"Искрено се надявам процедурата да приключи, включително и с парламентарната квота, и се надявам, че това ще е последното общо събрание, което се води от и.ф. главен прокурор."
Стефанова отбеляза, че броят на номинираните кандидати показва значителен интерес към процедурата и наличие на реална конкуренция. По думите ѝ изслушването ще даде възможност на прокурорите да се запознаят с идеите на кандидатите за развитието на кадровия орган преди предстоящия вот.
Тя припомни, че преди четири години прокурорите са изпълнили професионалния си дълг, като са избрали свои представители във ВСС, и посочи, че предстои да направят това отново.
"Надявам се, че ще мислим трезво и на 24 октомври ще изберем най-достойните и почтени професионалисти", коментира Стефанова.
Гласуването за членовете на ВСС от професионалната квота на прокурорите е насрочено за 24 октомври.