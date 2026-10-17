Ваня Стефанова се надява изборът на новия ВСС да е последното общо събрание с и.ф. главен прокурор

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да приключи с избора и на парламентарната квота, за да бъде последното, ръководено от изпълняващия функциите главен прокурор. Това заяви и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова при откриването на събранието.

"Искрено се надявам процедурата да приключи, включително и с парламентарната квота, и се надявам, че това ще е последното общо събрание, което се води от и.ф. главен прокурор."

Стефанова отбеляза, че броят на номинираните кандидати показва значителен интерес към процедурата и наличие на реална конкуренция. По думите ѝ изслушването ще даде възможност на прокурорите да се запознаят с идеите на кандидатите за развитието на кадровия орган преди предстоящия вот.

Тя припомни, че преди четири години прокурорите са изпълнили професионалния си дълг, като са избрали свои представители във ВСС, и посочи, че предстои да направят това отново.

"Надявам се, че ще мислим трезво и на 24 октомври ще изберем най-достойните и почтени професионалисти", коментира Стефанова.

Гласуването за членовете на ВСС от професионалната квота на прокурорите е насрочено за 24 октомври.