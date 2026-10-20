ЦИК с последен редовен брифинг за организацията за президентския вот

Централната избирателна комисия провежда последен редовен брифинг за организацията на вота преди президентските избори, които ще се проведат в неделя - 25 октомври 2026 г.

От ЦИК представят информация относно окончателният брой на хората, имащи право на глас, както и точният брой на секциите за гласуване в страната.

Остават 4 дни до изборите. На изборите за президент и вицепрезидент с машина ще се гласува в 9373 избирателни секции в страната, в 2349 ще има по 2 машини за гласуване.

С 11 622 машини ще се гласува в изборния ден.

Имащите право са 6 милиона 590 хиляди избиратели. От тях 46 хиляди са навършили наскоро 18 години, т.е. ще могат да гласуват за първи път на изборите. Всяка изирателна секция, в която ще има машинно гласуване ще получат по 2 ролки (за машина).