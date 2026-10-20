КЕВР обяви компенсациите за сметките за ток през септември

Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за месец септември 2026 г., които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители.

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката.

По този начин битовите потребители могат да планират своите разходи, тъй като цената на ползваната от тях електроенергия остава непроменена, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора.

Същевременно дружествата-доставчици закупуват електрическа енергия на пазарни цени, но са задължени да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена.

През септември тази година цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала годишната базова цена от 74,54 евро/MWh, без ДДС, определена с решение на КЕВР, считано от 1 юли 2026 г.

По тази причина всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите.

При изчисляване на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–30 септември 2026 г. са: